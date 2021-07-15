Раим Матраимов предложен на пост президентского советника

На своей странице в Фейсбуке Кайып Шер обратился к главе государства Садыру Жапарову.
Герой -апрелевец Кайып Шер полагает, что бывший заместитель председателя государственной Таможенной службы Райымбек Матраимов знает пути решения проблемы дороговизны в стране. На своей странице в Фейсбуке Кайып Шер обратился к главе государства Садыру Жапарову.
«Уважаемый президент Садыр Жапаров! Цены на продовольственные товары не снижаются. Возьмите к себе советником Райымбека Матраимова», — написал герой-апрелевец.
Источник: argument.kg, gezitter.org/
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