Раим Матраимов предложен на пост президентского советника

На своей странице в Фейсбуке Кайып Шер обратился к главе государства Садыру Жапарову.

Герой -апрелевец Кайып Шер полагает, что бывший заместитель председателя государственной Таможенной службы Райымбек Матраимов знает пути решения проблемы дороговизны в стране. На своей странице в Фейсбуке Кайып Шер обратился к главе государства Садыру Жапарову.

«Уважаемый президент Садыр Жапаров! Цены на продовольственные товары не снижаются. Возьмите к себе советником Райымбека Матраимова», — написал герой-апрелевец.

Источник: argument.kg, gezitter.org/