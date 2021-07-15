Нужен ли двухпалатный парламент?

Бишкек, "Саясат. kg". Такое предложение народной избранницы поддержала и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, отметив, что это актуально.
В ходе круглого стола, где обсуждалось выборное законодательство, депутат ЖК Гульшат Асылбаева выступила с инициативой возродить двухпалатный парламент.
По ее словам, смешанная система отменила гендерную квоту, поэтому в парламент вполне могут не попасть представители молодого поколения, граждане с ограниченными возможностями. Если намерены оставить смешанную систему выборов, то будет правильно восстановить двухпалатный парламент. В законодательной палате депутаты будут издавать законы, а избранные по одномандатным округам депутаты могут создать палату народных представителей. Такое предложение народной избранницы поддержала и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, отметив, что это актуально.
Такое предложение следует поддержать, исходя из эффективности работы нынешнего парламента. Но есть некоторые непонятные обстоятельства. Как будут работать депутаты в палате народных представителей? Будут трудиться постоянно и ежемесячно получать зарплату или будут собираться на заседания только для того, чтобы заслушать отчеты кабинета министров?
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/
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