ОАО «МАМ»: В аэропорту «Иссык-Куль» встретили перый авиарейс из Москвы

Бишкек, "Саясат. kg". По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водяной аркой.

В Международном аэропорту «Иссык-Куль» сегодня, 15 июля 2021 года, торжественно встретили новый рейс Москва-Тамчи-Москва авиакомпании «Аэрофлот». Первым рейсом из Москвы на воздушном судне Airbus A320 имени Д.Лихачёв прилетели 79 пассажиров.

По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водяной аркой.

«Отрадно, что данный рейс, который планировали открыть 3 года назад, сегодня запустили. Мы планируем осуществлять рейсы Москва-Тамчи-Москва 3 раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам», - сообщил представитель ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Серых Валерий.

В свою очередь, начальник аэропорта «Иссык-Куль» Алмаз Абдрахманов отметил важность и значимость события для компании и в целом для жителей и гостей Иссык-Кульской области.

«Вопрос открытия рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов в июле этого года», — сказал он.