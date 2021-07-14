Одна большая государственная награда не нашла своего героя, - Сыймык Жапыкеев предлагает вручить государственную награду Ассоль Молдокматовой

Бишкек, "Саясат. kg". Этот пост посвящается Ассоль Молдокматовой.
Бывший глава ныне расформированного Финпола Сыймык Жапыкеев посредством социальных сетей обратился к Садыру Жапарову, попросил наградить Ассоль Молдокматову:
«Уважаемые друзья, поддержите.
Уважаемый Садыр Нуркожоевич, мы поддерживаем ваши старания, касающиеся развития страны. Мы бы вопросили у вас, одна государственная награда не нашла своего героя…
Благодарю вас, сделали меня генерал-майором. Вы пришли в тяжелое время, сели за руль разваливающейся, разграбленной 30-летней машины, мы все понимаем. Успехов вам в работе.
Этот пост посвящается Ассоль Молдокматовой. Эта женщина многое сделала для кыргызского народа. На протяжении 25 лет она приносит пользу. Была в Баткене, во время пандемии была одной из первых волонтерок, находила деньги на обучение для детей. Юбилеи В. Зайцева, Ф. Киркорова, А. Пугачевой в России не проходят без нашей Ассоль, она там ведущая, по-моему, Россия вручила ей награду «заслуженного деятеля культуры». Ассоль написала обращение к Р. Кадырову, В. Путину, Р. Эрдогану во время пандемии, все они ответили (горжусь). Многие думали, что Ассоль готовится к выборам, но она далека от политики. Молодец! Честно говоря, кыргызы не оценили по достоинству Ассоль. Я выражаю ей личную благодарность.
Мы с ней хорошие друзья, но пост идет от сердца (не заказной).
Уважаемый Садыр Нуркожоевич, лидер кыргызского государства и народа, просим дать Ассоль достойную государственную награду. Вам нужно заручиться поддержкой не только политиков, но и народа, народ вас не оставит. Один раз народ вас уже возвысил. Я верю народу и народ верит в меня».
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/
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