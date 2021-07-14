Таалатбек Масадыков превратился в правую руку президента

Бишкек, "Саясат. kg". С какой стороны ни посмотри, это правильное кадровое решение.

Некоторые кадровые назначения президента Садыра Жапарова внушают доверие и дают надежду. До этого секретарем Совета безопасности стал генерал-майор, опытный чекист Марат Иманкулов, а на этот раз политик, дипломат, специалист по международным отношениям Таалатбек Масадыков назначен заместителем председателя Совета безопасности. Другими словами, превратился в правую руку президента С. Жапарова в вопросах безопасности. По Конституции председателем Совета безопасности является президент.

С какой стороны ни посмотри, это правильное кадровое решение. Таалатбек Масадыков – опытный дипломат, конфликтолог. До этого трудился в структурах ООН, работал на очагах конфликтов. Образованный, разговаривает на нескольких языках. Мы нуждаемся в образованных и опытных кадрах вроде Т. Масадыкова на фоне активизации талибов и ситуации с Таджикистаном. Будем надеяться, что он плодотворно будет работать на новой должности, будет снабжать главу государства правильной и ценной информацией об отношениях с соседями, о безопасности, поможет наладить политику страны в таких вопросах, придаст импульс.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/