Сады на пастбищах. Возможно ли?

Правительство республики вынесло на обсуждение общественности законопроект о сдаче малопродуктивных пастбищ в аренду садоводам.

В справке–обосновании к документу говорится: "Площадь пастбищ в республике составляет 9 миллионов гектаров, 500 тысяч из них малопродуктивные. То есть травостой на них плохой, животных там пасти бесполезно. Если 10 процентов малопродуктивных земель будет освоено под многолетние насаждения (плодовые сады), это составит 50 тысяч гектаров, что почти в два раза больше имеющихся в настоящее время земель, отведенных под плодовые сады. В настоящее время фруктовые деревья высажены на территории в 37 тысяч гектаров, что явно недостаточно". Более того, авторы законопроекта убеждены, что нововведение позволит увеличить поступление денег в бюджет. Ведь на сегодняшний день средняя ставка земельного налога на один гектар пастбищ составляет 12 сомов, а на многолетние насаждения (фруктовые сады) 205 сомов.

Кроме того, по мнению инициаторов законопроекта, фруктовые сады позволят прекратить эрозию почвы, будут способствовать росту доходов населения, повысят экспортный потенциал страны, создадут сырьевую базу для перерабатывающих предприятий, сократят импорт плодово– ягодной продукции.

С этими доводами поспорить сложно. Действительно, огромные территории пастбищ деградированы, на них давно, кроме вредных трав, ничего не растет. Объемы местной плодово–ягодной продукции с каждым годом стремительно сокращаются. Внутренний рынок страны заполнен импортными, часто не очень качественными фруктами и ягодами, к тому же весьма дорогими.

По данным Всемирной организации здравоохранения, человек в день должен съедать 200–300 граммов фруктов, а среднестатистический кыргызстанец съедает только 65 граммов витаминной продукции. Так что нововведение, предлагаемое правительством, не лишено здравого смысла.

Но здесь нужно сто раз подумать, прежде чем принять этот закон. Некоторые сотрудники Минсельхоза в кулуарах утверждают, что благодаря разработанному проекту, если он, конечно, будет принят, наши нувориши построят на выделенных под сады площадях коттеджи, создадут собственные приусадебные хозяйства.

А что, и эти подозрения не лишены оснований. Наши бизнесмены на многое способны. Государство потом замучится с ними судиться.

Другой аргумент. Все эти пастбищные неудобья не поливаются. Где возьмут живительную влагу потенциальные садоводы? Метод капельного орошения для многих рядовых крестьян недоступен. В стране, как известно, 360 тысяч фермеров, а установки по капельному орошению приобрели только 760 из них.

Но даже если это не так, то все равно к развитию садоводства нужно подходить более основательно. Знают ли авторы законопроекта, что 90 процентов саженцев поставляются из–за границы без фитосанитарных документов, а государственные карантинные службы работают из рук вон плохо.

Развивать садоводство на импортном посадочном материале - дело зряшное и неблагодарное. Разве могут импортные сорта быть вкуснее и полезнее наших отечественных?

В советское время кыргызстанские агрономы вывели 40 сортов яблок и около 20 сортов груш. И все они по своим вкусовым качествам и полезности превосходили импортные плоды. И это не просто слова. На территории республики до 1991 года функционировали восемь плодопитомников, где районировались сорта привезенных из других республик яблок, груш, выращивались собственные. Сейчас в стране не осталось ни одного плодопитомника, они варварски уничтожены, на территориях этих специализированных хозяйств орудуют фермеры–неумехи.

Практически исчезли самые любимые сорта. Сейчас на базарах почти не встретишь знаменитый иссык–кульский апорт, грушевку, даже райки стали большой редкостью. Но что самое неприятное, почти не осталось агрономов–садоводов. А как без грамотных специалистов возродить целую отрасль?

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