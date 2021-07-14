Названо число налоговиков, наказанных после жалоб

В Государственную налоговую службу с начала года поступило 128 обращений и жалоб граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Девять из поступивших заявлений содержали сведения о несоблюдении субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, 47 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, остальные 72 – других вопросов.

В ходе служебных проверок по жалобам на неправомерные действия налоговиков по 20 заявлениям факты не подтвердились, по 24 - подтвердились, три обращения находятся на стадии рассмотрения.

По итогам рассмотрения жалоб наказаны 43 сотрудника налоговых органов: понижены в должности двое, строгий выговор получили 20 сотрудников, выговор - 11, замечание - четыре, одному заявлено о неполном соответствии занимаемой должности, пятеро ротированы, говорится в сообщении.

В ходе проверок по девяти сообщениям о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков факты подтвердились по двум жалобам, по пяти обращениям - не подтвердились, одно находится на стадии рассмотрения, еще одно принято к сведению.

ГНС напоминает, что в системе налоговой службы работают телефон доверия - 61 31 89, горячая линия - 0779 61 31 89 (WhatsApp). Электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Также функционирует общественная приемная. Обращаться в ГНС можно в письменной, устной или электронной форме.



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