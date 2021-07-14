"Привился и заболел". Главные вопросы о вакцинации с ответами от ВОЗ

В Кыргызстане началась массовая вакцинация от коронавируса.

В связи с неутихающими вопросами о безопасности вакцин, уровне антител, при котором нужно вакцинироваться, и другими редакция Kaktus.media решила собрать самые популярные вопросы и посмотреть, что на них отвечали представители Всемирной организации здравоохранения.

Вакцины создали слишком быстро. Они безопасны?

Вакцины действительно созданы в рекордно короткие сроки благодаря беспрецедентному научному сотрудничеству. Одобрение ряда вакцин прошло с соблюдением высоких стандартов безопасности. Как и в случае со всеми вакцинами, ВОЗ и органы регулирования будут вести непрерывный мониторинг использования вакцин против COVID-19, что позволит гарантировать их безопасность для всех людей, получающих прививки.

Вакцины против COVID-19 безопасны для большинства людей в возрасте 18 лет и старше.

Одобрены ли ВОЗ вакцины, которые получают кыргызстанцы?

По данным ВОЗ на 14 марта 2021 года, вакцина против COVID-19 Sinopharm соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности.

Что касается "Спутник V", то, по информации ТАСС от 26 июня, Россия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V", процесс идет по графику. Указано, что "отсутствие оценки ВОЗ не означает, что тот или иной препарат является плохим или хорошим".

Стоит ли бояться побочных эффектов от вакцины?

Не стоит. В большинстве случаев реакции на вакцинацию являются легкими и проходят в течение нескольких дней. К ним относятся: повышенная температура тела, головная боль, боль в мышцах, озноб, диарея и боль в месте введения. Вероятность возникновения какого-либо из указанных побочных эффектов может быть разной в зависимости от конкретной вакцины.

В каких случаях после вакцинации стоит обратиться к врачу?

Если в месте укола появились покраснение или болезненная чувствительность (боль), которая усиливается через 24 часа, или если побочные эффекты не прошли через несколько дней.

Можно ли заболеть после вакцинации?

Можно. Ряд вакцин против COVID-19 имеют очень высокие показатели эффективности, однако ни одна вакцина не обеспечивает стопроцентную защиту от инфекции.

У небольшого числа людей после вакцинации может не сформироваться ожидаемый уровень иммунитета против COVID-19.

Но в основном, кто был привит, болеют инфекцией, но в легкой или бессимптомной форме.

Главное в вакцинации - защита не от заражения, а от тяжелой формы заболевания и смерти в случае заражения.

Можно ли заболеть из-за вакцинации?

Нет, вакцины не содержат живой вирус. Вакцина не вызывает болезнь у человека, получающего прививку, но заставит его иммунную систему реагировать так, как она реагировала бы при первом воздействии данного патогена.

Нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19?

Да. Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту. Прививаться от коронавируса следует при любом уровне антител.

Результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. Тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.

ВОЗ рекомендует вакцинироваться вне зависимости от того, переболели вы этой инфекцией или нет. Для организма переболевших коронавирусной инфекцией вакцина представляет собой уже знакомый антиген, поэтому прививка только усилит иммунитет против этого заболевания – как на уровне антител, так и на уровне Т-клеток.

В каких случаях стоит воздержаться от вакцинации?

При наличии в прошлом тяжелых аллергических реакций на какой-либо из компонентов вакцины против COVID-19.

При наличие активного заболевания или симптомов COVID-19. Тем не менее вакцинация может быть проведена после исчезновения первичных симптомов.

Как новые варианты вируса влияют на вакцины против COVID-19?

Предполагается, что разрабатываемые сейчас или уже одобренные вакцины против COVID-19 обеспечивают по меньшей мере некоторую степень защиты от новых вариантов вируса, поскольку стимулируют широкий иммунный ответ с участием различных антител и клеток.

Поэтому изменения, или мутации, вируса не должны свести на нет эффективность вакцин.

Можно ли получить одну дозу одной вакцины, а вторую - другой?

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены.

Неизвестно, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли такое применение безопасно.

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