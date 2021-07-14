УВД Оша проверяет информацию о возможном подкупе избирателей в Оше во время повторных выборов.
Так, поступила информация о том, что муж кандидата от партии "Биздин Кыргызстан" Наргизахан Таджибаевой (№51) привел своих агитаторов в строящийся офис компании "Кыргыз текстиль" и пообещал рабочие места, если они проголосуют за партию на выборах.
В УВД допросили нескольких агитаторов, и А. Р. дала признательные показания о факте подкупа. "Она рассказала, что получила от кандидата 4 тыс. сомов", - рассказали в милиции.
Правоохранители обратились в местную ТИК, чтобы получить разрешение на привлечение кандидата к уголовной ответственности.
Повторные выборы прошли 11 июля. В Оше победили:
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