Кандидата от "Биздин Кыргызстан" заподозрили в подкупе избирателей

УВД Оша проверяет информацию о возможном подкупе избирателей в Оше во время повторных выборов.

Так, поступила информация о том, что муж кандидата от партии "Биздин Кыргызстан" Наргизахан Таджибаевой (№51) привел своих агитаторов в строящийся офис компании "Кыргыз текстиль" и пообещал рабочие места, если они проголосуют за партию на выборах.



В УВД допросили нескольких агитаторов, и А. Р. дала признательные показания о факте подкупа. "Она рассказала, что получила от кандидата 4 тыс. сомов", - рассказали в милиции.

Правоохранители обратились в местную ТИК, чтобы получить разрешение на привлечение кандидата к уголовной ответственности.

Повторные выборы прошли 11 июля. В Оше победили:





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