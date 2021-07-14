Сыймык Жапыкеев просит у Садыра Жапарова госнаграду для Ассоль Молдокматовой

Сыймык Жапыкеев просит президента признать заслуги Ассоль Молдокматовой на государственном уровне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В начале своего обращения он поблагодарил Садыра Жапарова за звание "генерал-майор" и за то, что тот встал во главе государства в критический момент. Далее Жапыкеев рассказал о вкладе Ассоль Молдокматовой в развитие страны.
"Ее вклад неоценим. На протяжении 25 лет Ассоль Молдокматова служит кыргызскому народу. Она всегда приходит на помощь, будь то события в Баткене, пандемия или другие трагедии. Ее признают за рубежом. Торжества Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Вячеслава Зайцева и других видных деятелей не проходят без ее участия. На ее обращения отвечают Рамзан Кадыров, Владимир Путин. Ассоль далека от политики. Прошу вас присвоить ей достойную государственную награду", - написал Жапыкеев.
Жапыкеев добавил, что он в хороших отношениях с Ассоль Молдокматовой, но данный пост написан им самим и он "не заказной".
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