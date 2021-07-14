ОБСЕ передала Кыргызстану спецтехнику для охраны границ

Пограничники Кыргызстана получили от ОБСЕ спецтехнику для охраны границ.
Церемония передачи оборудования прошла накануне в Бишкеке.
По информации ГПС ГКНБ, помощь включает в себя средства видеонаблюдения, которыми будет обеспечен пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный», расположенный на кыргызско-казахстанском участке госграницы.
«Сотрудничество в рамках борьбы с транснациональными вызовами и угрозами является одним из приоритетных направлений нашего офиса. Уверен, что это событие придаст импульс нашему сотрудничеству», отметил во время церемонии передачи техники глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов.
По словам специалистов, средства видеонаблюдения позволят усилить потенциал органов пограничного контроля в пунктах пропуска и тем самым повысить эффективность охраны госграницы.
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