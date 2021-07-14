Суд отказал Акину Токталиеву в рассмотрении иска против Садыра Жапарова

Как пояснили в канцелярии суда, истец не указал адреса ответчиков, какие именно слова Галины Байтерек порочат его честь и достоинство.

Первомайский районный суд Бишкека отказал в рассмотрении иска экс-главы Госкомиссии по делам религий Акина Токталиева в отношении президента Садыра Жапарова и его бывшего пресс-секретаря Галины Байтерек.

Как пояснили в канцелярии суда, истец не указал адреса ответчиков, какие именно слова Галины Байтерек порочат его честь и достоинство. Акин Токталиев также не оплатил полностью госпошлину.

Ранее Акин Токталиев заявил, что глава государства распространил в отношении него недостоверную и ложную информацию и до сих пор ее не опроверг и не реабилитировал истца в глазах общественности. Он требует за возмещение морального вреда 100 миллионов сомов.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.



Ссылка: https://24.kg/vlast/201021/