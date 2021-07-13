Названа причина массовой драки мигрантов в Москве

Конфликт у метро «Кузьминки» в Москве, который перерос в массовую драку мигрантов, возник между приезжими из Таджикистана и Кыргызстана.

Причину происшествия назвал телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 11 июля в Химках два уроженца Кыргызстана получили ножевые ранения. Их товарищи решили отомстить приезжим из Таджикистана и назначили встречу в 19:00 12 июля.

Отмечается, что никаких разборок в это время не произошло, однако агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах.

Всего в драке участвовали около 180 человек. Полиция задержала 94 участника потасовки, остальным удалось скрыться.

Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали с различными травмами.

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