Орхан Инанды признался, что был лидером FETO в ЦА, — турецкие издания

Как сообщает TRT Haber, Инанды арестовали, обвинив в «управлении вооруженной террористической организацией».

Президент сети кыргызско-турецких лицеев «Сапат» (ранее «Себат») Орхан Инанды признался, что был лидером FETO в Центральной Азии, пишет вчера, 12 июля, турецкая редакция CNN.

По данным СМИ, Инанды дал информацию о лидере FETO Фетхуллахе Гюлене, об организационной структуре и связях, о других членах FETO и деятельности в Пенсильвании.

Как сообщает TRT Haber, Инанды арестовали, обвинив в «управлении вооруженной террористической организацией».

Источник: Баракелде, gezitter.org