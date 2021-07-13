Орхан Инанды признался, что был лидером FETO в ЦА, — турецкие издания

Как сообщает TRT Haber, Инанды арестовали, обвинив в «управлении вооруженной террористической организацией».
Президент сети кыргызско-турецких лицеев «Сапат» (ранее «Себат») Орхан Инанды признался, что был лидером FETO в Центральной Азии, пишет вчера, 12 июля, турецкая редакция CNN.
По данным СМИ, Инанды дал информацию о лидере FETO Фетхуллахе Гюлене, об организационной структуре и связях, о других членах FETO и деятельности в Пенсильвании.
Как сообщает TRT Haber, Инанды арестовали, обвинив в «управлении вооруженной террористической организацией».
Источник: Баракелде, gezitter.org
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