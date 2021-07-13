Не умеющая работать Жылдыз Бакашова заварила кашу?

А что остается делать неопытному кадру.
Руководительница республиканского штаба по противодействию коронавирусу Жылдыз Бакашова не успела освоиться на новом месте, как усилилась эпидемия. А что остается делать неопытному кадру. Пока простой народ болеет, а старшее поколение мучается, Жылдыз Бакашова не смогла проявить себя в работе, была проклята многими. Благодаря «иссык-кульской карте» ей удалось с космической скоростью переквалифицироваться из библиотекаря в министра. Если продолжится кадровая чехарда, то мы рискуем завести страну к краю пропасти? Не будет ли слишком поздно, пока Жылдыз Бакашова освоится на своей должности?
Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 3, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!