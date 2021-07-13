Каныбек Осмоналиев: «Не устраивайте провокации между мной и Садыром! Надоело! Твари...»

Эти слова посвящаю столпившимся вокруг Садыра тварям, которые замешаны в коррупции!

Бывший депутат Каныбек Осмоналиев до этого был сторонником президента Садыра Жапарова и даже отсидел в свое время. В настоящее время замечено, что между единомышленниками пробежала черная кошка. Возмущенный Каныбек Осмоналиев высказался по данному поводу на своей странице в соцсети:

— Я никогда не обижался на кого-либо. Но не устраивайте провокации между мной и Садыром! Надоело! Эти слова посвящаю столпившимся вокруг Садыра тварям, которые замешаны в коррупции! Эти твари сегодня выставляют Садыра в негативном свете в глазах народа!

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org