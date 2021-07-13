Айнуру Алтыбаева предложила вернуться к двухпалатному парламенту

Бишкек, "Саясат. kg". Когда она предложила вернуться к двухпалатному парламенту, депутат Гульшат Асылбаева поддержала ее.
Одномандатные округа и проведение нескольких повторных выборов станет дополнительной нагрузкой на бюджет. Такое мнение озвучила депутат Айнуру Алтыбаева во время общественных слушаний по поводу внесения изменений в выборное законодательство.
Когда она предложила вернуться к двухпалатному парламенту, депутат Гульшат Асылбаева поддержала ее.
«Было бы хорошо, если бы мы вернулись к двухпалатному парламенту, законодательному и к палате народных представителей. Если 35 депутатов будут работать на законодательном собрании, то туда можно было бы привлечь опытных депутатов, способных писать качественные законы. А в палате народных представителей остались бы 55 депутатов», — сказал Асылбаева.
Кроме того, она предложила сократить секретариат и расходы на содержание депутатов.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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