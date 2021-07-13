Сколько денег потратили партии на выборы? Счет идет на миллионы

К 11 июля в избирательные фонды политических партий, принимавших участие в повторных выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке, поступило 44 млн 308 тыс. 790 сомов.
Объемы избирательных фондов:
Бишкек – 34 млн 343 тыс. 347 сомов;
Ош – 7 млн 810 тыс. 679 сомов;
Токмак - 2 млн 154 тыс. 764 сома.
Из этого объема было потрачено почти все - 44 млн 253 тыс. 630 сомов.
На оплату избирательного залога было затрачено в общем 1 млн 470 тыс. сомов.
Бишкек – 900 тыс. сомов;
Ош – 450 тыс. сомов;
Токмак – 120 тыс. сомов.
Партии должны также сдать окончательные финансовые отчеты о своих расходах за прошедший агитационный период.
Напомним, 11 июля в трех городах прошли повторные выборы. В них приняли участие 18 политпартий в Бишкеке, 8 партий в Оше и 6 партий в Токмаке.
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