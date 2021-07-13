Врач: Дети стали чаще болеть COVID-19 и заражать взрослых

Дети, к сожалению, тоже болеют коронавирусом.

Однако заболевших среди детского населения меньше, чем среди взрослого. И переносят дети заболевание легче. Об этом сегодня, 13 июля, во время брифинга рассказала директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова.

По ее словам, "среди детского населения есть бессимптомная и стертая формы инфекции". "У этих детей возбудитель присутствует, и они являются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - сказала Маймерова.

Она отметила, что, согласно статистике, во всем мире в прошлом году 0,8-2% из всей структуры заболевших составили дети. В этом году, как указано на сайте Американской ассоциации педиатров, 11-14% детей болели COVID-19.

"О повышении числа зараженных детей и их роли в распространении инфекции говорят и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы должны думать не только о своем здоровье", - указала директор НЦОМиД.

Она перечислила меры для профилактики коронавируса серди детей.

На период ограничительных мероприятий необходимо исключить или максимально ограничить контакты детей.

Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

По возможности исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.

Важно объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции.

Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Мойте руки с мылом после прогулок, игр, перед едой и после посещения уборной. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни.



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