50 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinofarm прибыли в южную столицу

Пятьдесят тысяч доз вакцины Sinofarm (КНР) поступили в Ош в рамках первого этапа поставок.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Ош.
Поступившую вакцину планируется распределить по пунктам вакцинации города Ош. Еще 85 тысяч доз распределят по Ошской области.
В самом мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Эмиль Шадыханов, первый заместитель полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Бактыбек Алайчиев, глава Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора Санталат Орозбаева.
В целом в рамках трех этапов ожидается поступление 110 тысяч доз вакцины в сам город Ош и 175 тысяч доз в Ошскую область. Вместе с вакцинами поступило соответствующее количество памяток, вопросников, форм согласования и карточек.
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