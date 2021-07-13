Курман айт. Переноса выходных не будет

Этот день выпадает на вторник.

В Кыргызстане Курман айт будет праздноваться 20 июля. Этот день выпадает на вторник. Однако 19 июля будет рабочим днем. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

«Нерабочим днем будет исключительно день самого айта», – говорится в сообщении.

Напомним, раньше в такие дни практиковали длинные выходные в целях рационального распределения рабочего времени.

Бишкек24