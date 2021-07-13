В Москве произошла массовая драка кыргызов и таджиков 

Накануне ночью в Москве произошла массовая драка между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана.
По словам наших соотечественников, в метро Кузьминки на кыргызстанцев напали таджикистанцы и нанесли им по несколько ножевых ранений. Затем ближе к полуночи в метро Кузьминки наблюдалось скопление кыргызских мигрантов.
Как пишут российские издания, всего в драке участвовало около 180 человек, 94 из которых были задержаны. Сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы.
Бишкек24
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