В Москве произошла массовая драка кыргызов и таджиков

Накануне ночью в Москве произошла массовая драка между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана.

По словам наших соотечественников, в метро Кузьминки на кыргызстанцев напали таджикистанцы и нанесли им по несколько ножевых ранений. Затем ближе к полуночи в метро Кузьминки наблюдалось скопление кыргызских мигрантов.

Как пишут российские издания, всего в драке участвовало около 180 человек, 94 из которых были задержаны. Сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы.



Бишкек24