Эльдар Абакиров: «Пока не решится вопрос границы, открыть официальный бизнес в Баткене будет невозможно»

Пока не решится вопрос границы, открыть официальный бизнес в Баткене будет невозможно.
Такое мнение выразил экономист Эльдар Абакиров.
— При правильном выстраивании отношений с соседними странами можно значительно обогатить Лейлекский район, благодаря соседству с Худжандом, Согдийской областью Таджикистана. К вопросу торговли можно переходить после того, как решиться вопрос границы так, чтобы кыргызы не обижались на таджиков, а таджики — на кыргызов. Можно в приграничье открыть большие рынки, совместные предприятия. Но пока не будут решены вопросы границы, безопасности, там открыть официальный бизнес невозможно. Хоть и говорим про Таджикистан, но в приграничных селах проживают в основном узбеки. И у нас тоже много узбеков. С учетом этого фактора можно вести работу. Но в первую очередь надо утвердить границу. После этого можно реализовать полезные для экономики Лейлекского района проекта, — отметил экономист.
Источник: nazarnews.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!