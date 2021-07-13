Эльдар Абакиров: «Пока не решится вопрос границы, открыть официальный бизнес в Баткене будет невозможно»

Пока не решится вопрос границы, открыть официальный бизнес в Баткене будет невозможно.

Такое мнение выразил экономист Эльдар Абакиров.

— При правильном выстраивании отношений с соседними странами можно значительно обогатить Лейлекский район, благодаря соседству с Худжандом, Согдийской областью Таджикистана. К вопросу торговли можно переходить после того, как решиться вопрос границы так, чтобы кыргызы не обижались на таджиков, а таджики — на кыргызов. Можно в приграничье открыть большие рынки, совместные предприятия. Но пока не будут решены вопросы границы, безопасности, там открыть официальный бизнес невозможно. Хоть и говорим про Таджикистан, но в приграничных селах проживают в основном узбеки. И у нас тоже много узбеков. С учетом этого фактора можно вести работу. Но в первую очередь надо утвердить границу. После этого можно реализовать полезные для экономики Лейлекского района проекта, — отметил экономист.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org