Бубусара Рыскулова, эксперт: «Надо прекращать двоеженство, ведь мы не можем стать пророками…»

Все страдают в равной степени. Никто не счастлив.



— Кандидатка одной из партий, участвующих на выборах в городской кенеш, выступила за легализацию двоеженства. Общественность уже обсуждает вопрос. Как вы думаете, с какой целью вообще поднимался этот вопрос?

— Этот вопрос двоеженства поднимается уже много лет. Теперь уже конкретная партия предлагает легализовать. Я верю, что большинство этого не поддержит. Тем не менее сторонники тоже есть. У кого сейчас две жены? У богачей, у чиновников, даже беглый президент живет со своей второй женой. Все это говорит о том, что в стране не работают законы. Почему-то поднимающие эту инициативу приводят в пример испортившихся девушек, которые носят откровенные наряды на улице.

— Получается, виноваты девушки и это попытка спасти их от жизни во грехе? А может проблема совсем другая?

— Это лишь отговорки. То, что девушки испортились – это проблема воспитания и на это еще оказывают влияние сами мужчины, своим поведением. Я еще не слышала, чтобы кто-то брал себе второй женой вдову с 4-5 детьми или женщину средних лет. Все хотят молодых и красивых. Это неумение контролировать свои желания. Если человек полюбил другую, почему бы не развестись с женой и жениться на другой?

— Среди нас немало тех, у кого две жены. Кто больше всего страдает в таких семьях?

— Все страдают в равной степени. Никто не счастлив. Вторую жену издавна воспринимают как прислугу. В общем страдает и первая жена, и вторая, и муж, и дети.

— Почему у нас допускается двоеженство, хотя это не разрешено законом?

— Здесь в основном идет речь о людях богатых и в основном они давят на первую жену в финансовом плане. Оформляют совместно нажитое имущество на родственников, потом говорят жене, чтобы уходила во все четыре стороны. Поэтому женам остается соглашаться. Есть еще религиозные причины. Но народ не понимает, что не всем дано стать пророками. Если они хотят жить по заветам пророка, то нам нужно жить в религиозной стране. Но это неправильный путь.

Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 8, gezitter.org