Алмазбек Акматалиев: «Проигравшие, спрячьте внутрь свою досаду, не будоражьте народ»

Проигравшие, скройте свою досаду, не будоражьте народ.
Такое мнение выразил политолог Алмазбек Акматалиев.
«Теперь списки ставших по-настоящему депутатами начнут изменяться с космической скоростью. Официальные списки были только рекламой! Теперь списки начнут меняться по критерию набранных голосов в своих округах или по другим критериям. В отдельных партиях будут скандалы в духе «я набрал столько-то голосов, но в список не ввели»... Могут последовать судебные тяжбы...
Короче, такова наша ситуация. Поздравляю победившие партии. Проигравшие, спрячьте внутрь свою досаду, не будоражьте народ и разбирайтесь через суд!» — призвал Акматалиев.
Источник: nazarnews.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!