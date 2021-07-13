Алмазбек Акматалиев: «Проигравшие, спрячьте внутрь свою досаду, не будоражьте народ»

Проигравшие, скройте свою досаду, не будоражьте народ.

Такое мнение выразил политолог Алмазбек Акматалиев.

«Теперь списки ставших по-настоящему депутатами начнут изменяться с космической скоростью. Официальные списки были только рекламой! Теперь списки начнут меняться по критерию набранных голосов в своих округах или по другим критериям. В отдельных партиях будут скандалы в духе «я набрал столько-то голосов, но в список не ввели»... Могут последовать судебные тяжбы...

Короче, такова наша ситуация. Поздравляю победившие партии. Проигравшие, спрячьте внутрь свою досаду, не будоражьте народ и разбирайтесь через суд!» — призвал Акматалиев.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org