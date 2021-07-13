Министр: Школы начнут обучать офлайн при вакцинации 70 процентов населения

На сегодняшний день антикоронавирусную вакцину получили 130 тыс. кыргызстанцев.
Все школьники с 1 сентября начнут учиться в обычном формате при вакцинации 70 процентов населения, сказал в эфире «Биринчи радио» министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.
На сегодняшний день антикоронавирусную вакцину получили 130 тыс. кыргызстанцев.
«Министерство планирует до середины августа вакцинировать 1 млн 250 тыс. человек. Этот процесс находится под контролем правительства и президента. До 1 сентября мы планируем получить еще вакцины из Китая и России. Только когда вакцинируется 70 процентов населения и появится коллективный иммунитет, мы вернемся к прежней жизнии и школы начнут обучать учащихся в обычном режиме», — сказал Бейшеналиев.
Напомним, 11 июля в страну доставлено 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm и началась массовая вакцинация.
Источник: nazarnews.kg, gezitter.org
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