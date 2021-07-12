Какое наказание применимо к министру Бейшеналиеву, разочаровавшему весь народ?

Министерство не принимает меры, не уберег народ от беды.
Несколько дней назад сайт Ourworldindata.org обнародовал всемирную карту вакцинации от коронавируса. Кыргызстан оказался на 160 месте. О чем это говорит? Помните, как полгода назад министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отказался подписывать документ о вакцинации? Зашевелился, только когда вирус усилился. А что делать с народом, который испытал трудности? Заболевшие лечатся за 20 тысяч сомов (с учетом анализов). Разве неправда, что сталкиваются с осложнениями те, кто не имеют денег, превращаются в инвалидов? В данное время ковид обширно распространяется. Министерство не принимает меры, не уберег народ от беды. Была возможность извлечь урок из прошлогодних событий, найти выход из ситуации. К сожалению, все пошло не так. До осени будут страдать те, кто заболели. Жертв станет больше. Будет ли рассмотрена ответственность Алымкадыра Бейшеналиева, который довел ситуацию до плачевной? Как накажем министра, который не побоялся проклятья всего народа, высмеивал людей своим аконитом? Народу еще придется страдать, еще не такое увидит…
Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 6, gezitter.org
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