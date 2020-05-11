(Видео) Бегиш выпустил новую песню о коррупции в Кыргызстане

В композиции затронуты и проблемы, которые возникли в связи с пандемией коронавируса​

Кыргызстанский рэп-музыкант Бегиш выпустил новую песню под названием «Саясат» («Политика»).​

Молодой исполнитель поет о коррупции, о ситуации в стране, сложившейся из-за коронавируса, а также о конфликтах в приграничных районах.​

В песне говорится о том, как врачи без спецзащиты за маленькую зарплату борются с вирусом.​ Также упоминается о мигрантах, которые не могут сегодня вернуться на родину из-за закрытых границ.​

Клип, в котором гражданский активист Болот Ибрагимов сыграл роль милиционера, был опубликован на YouTube-канале Бегиша.​

С момента публикации песню прослушали более 60 тысяч пользователей Сети.

Источник: vesti.kg