 (Видео) Бегиш выпустил новую песню о коррупции в Кыргызстане

В композиции затронуты и проблемы, которые возникли в связи с пандемией коронавируса
Кыргызстанский рэп-музыкант Бегиш выпустил новую песню под названием «Саясат» («Политика»).
Молодой исполнитель поет о коррупции, о ситуации в стране, сложившейся из-за коронавируса, а также о конфликтах в приграничных районах.
В песне говорится о том, как врачи без спецзащиты за маленькую зарплату борются с вирусом. Также упоминается о мигрантах, которые не могут сегодня вернуться на родину из-за закрытых границ.
Клип, в котором гражданский активист Болот Ибрагимов сыграл роль милиционера, был опубликован на YouTube-канале Бегиша.
С момента публикации песню прослушали более 60 тысяч пользователей Сети.
Источник: vesti.kg
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