В Бишкеке состоится показ «Лебединого озера» с участием звезд мирового балета Ольги Марченковой и Клима Ефимова

«Приезд в нашу республику солистов Большого театра России, снискавшего славу одного из самых лучших театров мира

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А.Малдыбаева 1 марта состоится показ балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» с участием звезд мирового балета, первых солистов Большого театра России, лауреатов международных конкурсов Ольги Марченковой и Клима Ефимова. Об этом Elgezit.kg сообщила руководитель литературно-драматургической части Елена Мягкова.

«Приезд в нашу республику солистов Большого театра России, снискавшего славу одного из самых лучших театров мира, представленного списком звездных имен – это всегда яркое событие, которое невозможно пропустить! А гениальное творение Петра Ильича Чайковского, относящееся к шедеврам русской классической хореографии, не нуждается в особом представлении. В кыргызском театре «Лебединое озеро» — самый любимый спектакль, где зрителя ждет встреча со старой сказкой, в основе сюжета которой — история, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты», — отметила Елена Мягкова.

Ольга Марченкова в 2007 году окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в балетную труппу Большого театра.

Долгое время репетировала под руководством Светланы Адырхаевой. Ныне ее педагогом-репетитором является Нина Семизорова. В 2006-м завоевала III премию Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск» в Перми, I премию I Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира». Стала одним из лауреатов учрежденного по инициативе Роскультуры Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

В 2015 году она получила диплом Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов (старшая группа, номинация «Современный танец в музыкальном театре»). Широко гастролирует, признана одной из лучших современных исполнительниц.

Клим Ефимов родился в Москве в балетной семье. В 2010 году окончил Московскую государственную академию хореографии и был принят в балетную труппу Большого театра. Репетирует под руководством Александра Ветрова.

Принимал участие в проекте Большого театра «Мастерская новой хореографии». В 2009 году стал обладателем первой премии на смотре воспитанников хореографических академий и училищ Гран-при Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

В 2009-м он завоевал первую премию международного конкурса танца «Премия Рима». В 2010 году был удостоен первой премии международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», проводимого в Сочи. В 2011-м завоевал третью премию международного конкурса балета имени Сержа Лифаря.

Источник: elgezit.kg