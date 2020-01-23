Певец Дайыр Исмадияров спрашивает: «Разве ОТРК – вотчина Каната Култаева?»

Кыргызский эстрадный исполнитель Дайыр Исмадияров на своей личной страничке написал, что в свое время у него возникли разногласия с продюсером телеканала «Музыка» Канатом Култаевым, после чего его клипы перестали показывать в эфире.

«Многие у меня спрашивают: «Почему-то давно мы не видели ваших клипов на телеканале «Музыка». Я не могу каждому объяснять и критиковать ОТРК. Наверное, пришло время, я скажу правду. На прошлой неделе была презентация моего клипа «Биз баскан жолдор». За четыре дня он собрал 400 тысяч просмотров, около 10 тысяч лайков. Как и другие исполнители, я отправил свой клип на телеканал «Музыка», который входит в ОТРК. Но телеканал не принял клип, сказав: «Актеры плохо сыграли, песня плохая». Клип мы сняли для того, чтобы семьи не распадались, если нет детей, нужно проявить терпение. У клипа есть продолжение. Нам нужно приглашать голливудских актеров, чтобы понравиться телеканалу «Музыка»? Могли бы озвучить разумные требования или ОТРК – вотчина Каната Култаева?» – пишет он.

Источник: газета «Азия news» №3 от 23.01.2020 / стр. 12