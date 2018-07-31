Мечтала стать гинекологом, теперь украшает модные журналы мира

Сегодня мы хотим познакомить вас с невероятно сексуальной и красивой моделью из Бразилии

Итак, знакомьтесь - Анна де Паула, 21-летняя модель родом из Рио де Жанейро. В детстве Аня мечтала стать гинекологом, но в подростковом возрасте попробовала себя в модельном бизнесе и теперь украшает самые пафосные модные журналы мира...

NUR.kz