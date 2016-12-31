21-летняя "Мисс Кыргызстан" смертельно больна (фото)

21-летняя жительница Бишкека и победительница конкурса "Мисс Кыргызстан-2013" Жибек Нукеева поделилась в соцсетях своей бедой.

Девушка рассказала, что смертельно больна, и попросила у интернет-пользователей помочь ей победить рак.

Письмо от имени Жибек распространили в Facebook.

«Дорогой мой Ангел! Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырехмесячного малыша Имана. Мы живем в городе Бишкек в Кыргызской Республике. Я пишу это письмо с просьбой о помощи. Рождество и новый год время надежды, мечтаний и чудес», – написала девушка.

Она рассказала, что все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача на седьмом месяце ее беременности превратился в кошмар. Тогда кыргызстанке поставили диагноз «хондросаркома тазобедренной кости третей степени» – нетипичный рак для 21-летней, который агрессивно увеличивался.

Врачи порекомендовали ей провести как можно скорее кесарево сечение.

«Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночки и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на два месяца. Сказать, что эти два месяца были сложными ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом», – рассказывает Жибек.

Жибек Нукеева. Фото facebook

«При каждой встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться несмотря ни на что. Никакими словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли, что я его оставлю, что он останется без своей мамочки. Прошла два курса химиотерапии, но она оказалась неэффективной, опухоль продолжает расти», – констатирует «Мисс Кыргызстан-2013».

Родные повезли ее в Турцию, в онкологическую клинику «Анодолу», но там выяснилось, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя, единственным вариантом, по ее словам, остается прохождение протонной терапии.

"К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант – Центр Протонной Терапии в Праге, Чехия. Согласно информации, предоставленной Центром, стоимость терапии составит 80000 евро. Даже несмотря на то, что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок", – пишет девушка.

Жибек Нукеева призналась, что у нее только одна мечта – побыть с сыном настолько долго, насколько это возможно. Поэтому она попросила неравнодушных помочь собрать для лечения необходимую сумму.

Напоследок Жибек поблагодарила неравнодушных вне зависимости от размера их помощи и поздравила всех с Рождеством и Новым годом.

«Пусть все дети, где бы они ни находились в это Рождество, были со своими мамами, укутанные их любовью и заботой!», – пожелала она.

Nur.kz