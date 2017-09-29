Б.Бакетаев: Народ всё слышит, видит, решение вынесет 15 октября. До дня голосования так и будет идти чёрный пиар вперемешку с белым
- Со времени начала агитационной кампании президентских выборов про кандидатов высказывают разное. При этом Омурбек Бабанов в свое оправдание заявляет об одностороннем очернении. Тем не менее обвинения, высказанные в адрес Омурбека Токтогуловича, основательны. Оправдается ли Бабанов, не замечающий "верблюда на своей голове", такими заявлениями об "очернении"?
- На сегодняшний день в обществе накопился политический капитал. Народ всё слышит, видит, решение вынесет 15 октября. До дня голосования так и будет идти чёрный пиар вперемешку с белым. Но самое главное, что проигравший должен продемонстрировать: свою культуру, поздравить, пожав руку, победителю гонок ради стабильности в стране.
В прошлом году прошли президентские выборы в США. Какие только обвинения не звучали в адрес Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Перед выборами раскрывается подлинное обличие кандидатов. Это нормальное явление.
- Появляются конкретные люди, обвиняющие Бабанова в рейдерстве. Его штаб называет это политикой, клеветой. Как должен разрешаться этот вопрос?
- Эту информацию должны проверить соответствующие органы. Мы с вами не можем давать оценку. Если действительно было рейдерство, то тогда правовую оценку дадут судебные органы. Сейчас народ знает, кто есть кто. 15 октября граждане страны дадут свою оценку кандидатам.
Источник: zanoza.media
http://www.gezitter.org/vybory/63683/
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