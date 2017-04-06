Совершено нападение на известного журналиста Эрниса Кыязова

Э.Кыязов: Не успел поздороваться, как меня схватили за воротник, прижали руку и предупредили, чтобы я прекратил выпускать интервью с Садыром Жапаровым

Журналист Эрнис Кыязов написал на своей странице в фейсбуке, что подвергся угрозам со стороны неизвестных людей. По его словам, произошло это вчера, 4 апреля, примерно в 22:15 в одном из жилых массивов на окраине Бишкека.

"Сидел дома, время было где-то между 22:15 и 22:30. Застучали в ворота, я вышел и спросил: "Кто это?" Ответили: "Сосед, выйди". Открой ворота, не успел поздороваться, как меня схватили за воротник, прижали руку и предупредили, чтобы я прекратил выпускать в эфир передачи "Багыт", "Соз ирмем" с интервью с Садыром Жапаровым, критикой президента, а также писать свои комментарии и мнения в фейсбуке", - написал Э. Кыязов в своем аккаунте в этой соцсети.

Источник: super.kg

http://www.gezitter.org/society/58961/