Темир Сариев, экс-премьер-министр Кыргызстана: "Наше нынешнее состояние очень нравится остаткам прежнего режима"

Т.Сариев: Я тоже могу красиво говорить. Но не все способны принять решение, взять на себя ответственность, довести до конца начатое дело.



- Темир Аргембаевич, судя по тому, что мы знаем, вы тоже были в эпицентре событий 2010 года, вы были в рядах тех, кто осуществил те события. Как изменилась ситуация, как народ одержал победу?



- Честно говоря, пережил тяжелые времена, были случаи, когда ходил по лезвию ножа. Были такие времена, что не мог даже быть уверен в завтрашнем будущем. Это знают люди, которые в то время работали в органах. 5 апреля 2010 года я вылетел в Москву, 6 апреля планировал вернуться в Бишкек, чтобы 7 апреля участвовать на митинге в Сокулуке. Тогда на местах проходили митинги. А 6 апреля начали сажать всех представителей оппозиции. Мне отсюда позвонили. Сказали: "Ты не возвращайся из Москвы, здесь всех посадили, и тебя посадят".



Звонила Асия Сасыкбаева, жаловалась. Но я не послушался, направился в Бишкек, зная, что всех сажают. В пути я думал о многом: "Что будет с семьей, как будут жить мои близкие, куда нас увезут, чтобы убить, найдутся ли наши тела?" Задержали прямо в аэропорту. Но я не из тех людей, которые опускают голову. Раз мы вступили в борьбу, то Создатель нас поддержит, потому что дело у нас правое, намерения чистые. Если придется пойти на ультимативную борьбу, то я готов. Я тоже могу красиво говорить. Но не все способны принять решение, взять на себя ответственность, довести до конца начатое дело.



Я вернулся из Москвы 7 апреля. Некоторые прятались, когда начались выстрелы. Те же члены Временного правительства. Не хочу называть их имена, но это история. Во Временном правительстве собрались разные люди, с разными взглядами. У нас был общий интерес - выступить против семейного режима. Но было нелегко найти общий язык.



23-24 марта 2010 года Бакиев собрал в филармонии 2000 человек и провел "Курултай согласия". Говорил: "Устал от классической демократии, установлю совещательную демократию". Его поддержали, говорили, что он правильно делает. Совет состоял бы из семерых человек: Курманбек, Жаныш, Марат, Максим Бакиевы, глава правительства, спикер, председатель Верховного суда. Все решения принимали бы эти семь человек. Если по каким-то причинам президент не смог бы выполнять свои обязательства, то упомянутые семеро назначили бы президентом Максима Бакиева, не спрашивая мнение народа.



Мы видели это, не могли терпеть, объединились, 23 марта я вывел на митинг партию "Ак Шумкар". Когда ребят начали избивать сотрудники милиции, я подбежал к ним и кричал: "Они невиновны, я организовал, меня сажайте". Я не сбежал. А были те, кто надевал женское платье, чтобы сбежать. Кто-то прятался в чужих домах.



- Добился ли народ того, чего желал?



- С тех дней мы должны извлечь серьезный урок - нужно отказаться от ультиматумов, следует искать пути решения проблемы. Конечно, участвовавшие в революции люди сейчас разошлись, так как мнения у нас не совпадают. Этот разлад очень нравится остаткам прежнего режима. Они ждали такого дня. Думали, что они придут, когда мы все разделимся.



Поэтому сейчас наступает судьбоносный момент. Сумеем ли мы избрать следующего президента демократическим путем или позволим украсть народную победу? Да, меня тоже беспокоят последние события. Поэтому призываю к терпимости, как власть, так и оппозицию. Нам нужен мир. Перед тем, как задерживать человека, нужно расследовать дело. С этой точки зрения, власть должна проявить гуманность. Если у нас произойдут еще одни волнения, то мы можем потерять страну...



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 2 и 3

http://www.gezitter.org/interviews/58945/