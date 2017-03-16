Многомиллионные иски к СМИ — признак авторитаризма

А.Тынаев: Когда иски подаются пачками, а суммы зашкаливают, это присуще авторитарным странам и должно остаться в прошлом.
Многомиллионные иски к СМИ считаются признаком авторитаризма. Об этом сегодня на круглом столе заявил эксперт Азамат Тынаев.
По его словам, в цивилизованных странах подача многомиллионных исков — исключительные случаи.
Он отметил, что иски поданы на системообразующие редакции в Кыргызстане. «Угроза для СМИ — дефицит доверия, и мы каждый день с этим боремся. Ложь и клевета не могут быть в нашей работе по определению. Можно сделать вывод, что эти иски против всех СМИ. Завтра в такой ситуации может оказаться любой. Мы не должны бояться. А та политика, которая проводится через подконтрольные власти издания, преследует одну цель: вызвать панику в обществе», — считает Азамат Тынаев.
Напомним, Генпрокуратура подала иски к «Азаттыку» и Zanoza.kg на 26 миллионов сомов. СДПК намерена взыскать с ИА «24.kg» 1 миллион сомов.
ИА «24.kg»
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