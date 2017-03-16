Многомиллионные иски к СМИ — признак авторитаризма

А.Тынаев: Когда иски подаются пачками, а суммы зашкаливают, это присуще авторитарным странам и должно остаться в прошлом.



Многомиллионные иски к СМИ считаются признаком авторитаризма. Об этом сегодня на круглом столе заявил эксперт Азамат Тынаев.

По его словам, в цивилизованных странах подача многомиллионных исков — исключительные случаи.

Он отметил, что иски поданы на системообразующие редакции в Кыргызстане. «Угроза для СМИ — дефицит доверия, и мы каждый день с этим боремся. Ложь и клевета не могут быть в нашей работе по определению. Можно сделать вывод, что эти иски против всех СМИ. Завтра в такой ситуации может оказаться любой. Мы не должны бояться. А та политика, которая проводится через подконтрольные власти издания, преследует одну цель: вызвать панику в обществе», — считает Азамат Тынаев.

Напомним, Генпрокуратура подала иски к «Азаттыку» и Zanoza.kg на 26 миллионов сомов. СДПК намерена взыскать с ИА «24.kg» 1 миллион сомов.

ИА «24.kg»