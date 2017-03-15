Жанар Акаев: Депутат это или журналист, ратуя за свободу слова, он не должен забывать об ответственности

Ж.Акаев: Односторонне заявлять, что журналисты взяли с неба те или иные данные и написали об этом, нельзя...
Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Жанар Акаев на заседании парламента призвал прекратить одностороннее очернение представителей СМИ.
По словам Акаева, депутат это или журналист, ратуя за свободу слова, он не должен забывать об ответственности.
"Нужно прекращать одностороннее очернение журналистов. Журналисты никогда не пишут о чем-то, ткнув пальцем в небо. Они опираются на источники информации, а источниками выступают политики. Политики распространяют слухи, ложную информацию, участвуют в интригах. Журналисты об этом пишут. Если они за это будут отвечать, политики тоже должны отвечать. Так должно быть. Односторонне заявлять, что журналисты взяли с неба те или иные данные и написали об этом, нельзя", - сказал Акаев.
Акаев напомнил, что нужно быть бережнее со свободой слова. Последние шесть лет к ней относились как к достижению, это нужно сохранить.
Перед выступлением Акаева отдельные депутаты вступили с критикой в адрес некоторых средств массовой информации. Депутат от фракции СДПК Азамат Арапбаев сказал, что отдельные СМИ наносят урон репутации президента страны, правоохранительные органы в рамках закона должны привлечь их к ответственности.
"Азаттык"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!