Жанар Акаев: Депутат это или журналист, ратуя за свободу слова, он не должен забывать об ответственности

Ж.Акаев: Односторонне заявлять, что журналисты взяли с неба те или иные данные и написали об этом, нельзя...



Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Жанар Акаев на заседании парламента призвал прекратить одностороннее очернение представителей СМИ.

По словам Акаева, депутат это или журналист, ратуя за свободу слова, он не должен забывать об ответственности.

"Нужно прекращать одностороннее очернение журналистов. Журналисты никогда не пишут о чем-то, ткнув пальцем в небо. Они опираются на источники информации, а источниками выступают политики. Политики распространяют слухи, ложную информацию, участвуют в интригах. Журналисты об этом пишут. Если они за это будут отвечать, политики тоже должны отвечать. Так должно быть. Односторонне заявлять, что журналисты взяли с неба те или иные данные и написали об этом, нельзя", - сказал Акаев.

Акаев напомнил, что нужно быть бережнее со свободой слова. Последние шесть лет к ней относились как к достижению, это нужно сохранить.

Перед выступлением Акаева отдельные депутаты вступили с критикой в адрес некоторых средств массовой информации. Депутат от фракции СДПК Азамат Арапбаев сказал, что отдельные СМИ наносят урон репутации президента страны, правоохранительные органы в рамках закона должны привлечь их к ответственности.

"Азаттык"