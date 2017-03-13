Кайып Шер, участник Апрельской революции: «Когда 7 апреля на площади шла стрельба, члены Временного правительства сбежали оттуда»

Кайып ШЕР: Текебаев получил возможность подтвердить свою невиновность, уточнить белое и черное

- Кайып мырза, 7 апреля на площади "Ала-Тоо" вы ходили впереди народа со знаменем в руках. При вручении наград Атамбаев сказал: «Разве 7 апреля ребята погибли для обогащения членов Временного правительства?». Похоже, это стало дачей оценки, что труды погибших 7 апреля от пуль ребят пошли прахом, не реализованы доверие, намерения, цели народа. Что вы скажете на это?

- Правильно, я об этом еще 3-4 года назад говорил: «Мы не достигли цели!» - бросил медаль «Герой Апрельской революции», выданную пришедшими к власти на людской крови, и ушел. Это мое недовольство Временным правительством. Действительно же, произошли дела, которые не обрадуют духов погибших в тот день героев. Я понял, какие намерения были у негодяев, пришедших посредством события, пролившего кровь ребят, погрузившего кыргызский народ в горе. И я им сказал «сами носите свои медали». Мы в последние годы усиливаем предоставление большей информации для вытаскивания на свет еще больших проблем в их грязных делах. Скажу правду, когда 7 апреля народ на площади расстреливался, члены Временного правительства сбежали оттуда. Большинство Временного правительства, севшего во власть – «самозванцы». У народа вызвало злость, что они не пришли на площадь. Теперь расскажу, кто и что делал в тот день.

- О членах Временного правительства?

- Да, о тех самозванцах. В то время как мы стояли у ворот Белого дома, дрожа, не зная, выживем или нет, один член Временного правительства вышел из СНБ, прошел не перед Белым домом, где истреблялся народ, а через заднюю дверь. У нас есть информация, что он встретился с Данияром Усеновым, пил в его кабинете водку, вел посреднические переговоры и вышел. Пришедшие к власти благодаря народу не смогли стать даже как Токтайым. Нравится она нам или не нравится, но пришла вместе с нами от самого «Форума» до площади Ала-Тоо. Мы говорили: «Чем бояться выйти к народу, заходить в Белый дом на переговоры, лучше позовите Токтайым, давайте ее введем». Это тоже горькая правда. Ребята сказали, что Текебаев отказался пойти на площадь, говоря «меня там застрелят». 7 апреля мы не видели также Розу Отунбаеву, поздней ставшую президентом. Иначе мы уже тогда не допустили бы работы Временного правительства во главе с Отунбаевой, выступили бы с криками. Но промолчали, думая о стабильности государства. Я знал, что рано или поздно будут задаваться такие вопросы. Я продолжу говорить правду о временной власти во главе с Отунбаевой.

- Отунбаева же была только временным президентом. Наверное, она не вмешивалась во многие вещи?

- 7 апреля, рискуя жизнью, я ходил впереди людей с флагом в руках. И после смены власти много встречался с народом, не нашедшим справедливости в суде, во власти. Уход Отунбаевой из президентства мы провожали цветами розы. Это не означает благодарность за ее сделанные работы и искренность преподношения цветов. Мы полагали: пусть в государстве будет стабильность, две прежние власти прогоняли камнями, а эту проводим цветами, пусть следующий президент будет таким, чтоб провожать его, посадив верхом на коня. Но с того дня и по сей день много недовольных родственниками Отунбаевой. Например, ее родной зять в самом богатом айыл окмоту Ново-Павловка с 1990-ых годов захватывает земли, принадлежащие этому айыл окмоту. Эти дела совершают политики, их родственники, демократы. Оказывается, они ставят 5-6 баб сборщицами денег. У Отунбаевой есть зять с несколько слабыми нервами. Недовольные этим человеком сказали: «Эй, Кайып Шер, замучил нас зять твоей хваленой президентши, которую провожал цветами. По его вине сожжем себя и умрем». Куда до него родственникам Акаева, Бакиева, зять Отунбаевой сильно мучает народ.

- Вы 7 апреля ночью услышали, как Временное правительство поделило власть?

- Мы среди хаоса метались с криками, воплями перед Белым домом, а разгильдяи, названные Временным правительством пошли в Дом правительства и радостно суетясь, поделили между собой власть, несчастные. Как только 7 апреля они добрались до власти, моментально забыли о народе. Они – это те, кто распределили власть в то время, когда черная ночь накрыла кыргызский народ. И после этого тысячи людей поднимались в волнениях. Особенно в июньских событиях. В тех случаях также ни один из них не смог выйти к народу. Потому что все они были ненавидимы народом. Какие тяготы произошли в июньских событиях! Тысячу благодарностей богу, оказывается, есть у нас лучшие молодцы-азаматы. Назовем их, такие джигиты как Камчы Ташиев, Алтынбек Сулайманов, Акмат Келдибеков. Они ходили в гуще народа.

- Алмазбек Атамбаев тоже не явился на площадь "Ала-Тоо"?

- Да, мы никого из них не видели. Тогда большинство народа, мы, опираясь на Атамбаева, пришли с «Форума». В тот момент самым авторитетным оппозиционером был Атамбаев. Не знаю, по каким причинам, но Атамбаев 7 апреля не пришел на площадь. Я уже тогда заметил, что они не смогут быть одним кулаком.

- Что слышали касательно мародеров?

- Был джигит из охраны по имени Нурлан Асанов. Он пришел ко мне, сказал: «Я охраняю имущество Бакиевых. Вот этот лагерь будет твоим». Я не согласился, зная, что такое мне не по зубам. Он говорит: «Ты скажи Болоту Суйумбаеву». Показал на один офис, я подумал «на площадь приходит много народа, не взять ли нам один офис?». Сказал «ладно», пошел к Суйумбаеву, он ответил: «Не подпускай к нам таких людей». Вернулся к Асанову, сказал: «Они не согласились». Он ушел со словами: «Тогда я пойду к Райкану Тологонову, они соглашаются, пойду, с ними закончу работы». После выборов он работал помощником Райкана. По поводу этих событий я давал интервью с выражением недовольства, после этого его освободили от работы. О других не могу сказать. Но с тех пор заподозрил, думая «наверное, они вправду совершили мародерство». Я Текебаеву вручил знамя, которое носил 7 апреля. Флаг не взял парень Икрам, откуда ему знать смысловое значение знамени. Атамбаев же посадил Текебаева по большому обвинению. Текебаев получил возможность подтвердить свою невиновность, уточнить белое и черное.

- Вы ведь ходили на Ата-Бейит на похороны апрельских героев. В том месте пришедшие к власти дали клятву. Временное правительство переступило через свою клятву, правильно?

- Говорится «чужая душа потемки». Если бы они сказали «мы тогда давали клятву, но не смогли выполнить ее, мы украли столько-то миллионов, не смогли оправдать оказанное нам доверие», вышли к народу и на коленях попросили прощения, это было бы угодно не только народу, но и богу. Но у них не хватит сил так сказать.

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 10.03.2017/стр.7

http://www.gezitter.org/interviews/58321/