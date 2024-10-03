Эхо дикой приватизации. Как Кыргызстан грабили в 90-е, и что делать сейчас

К.Ташиев: 5-10 человек захватили богатства сотен тысяч, миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству



Обретение суверенитета в 1991 году стало для Кыргызстана не только значимым историческим событием, это было начало очень сложного периода экономических потрясений и неурядиц. После распад СССР, рухнула и экономика огромного государства. Из-за разрыва связей остановились промышленность, прогрессировала гиперинфляция, большинство граждан в новых независимых республиках лишились почти всех сбережений. Лихие 90-е вогнали в нищету миллионы семей, которым уже и тянуть ничего не оставалось, от зарплаты до зарплаты. Безработица зашкаливала, а цены на социально значимые товары росли изо дня в день.

Экономика Кыргызстана была разрушена до основания. Но, для части реформаторов новой формации это было золотое время. Тогда по стране прокатилось несколько волн приватизации, некоторые историки называют этот этап окончательным расхищением социалистической собственности и ограблением народа.

По официальным данным с 1991 года в нашей республике было приватизировано порядка 7 тысяч государственных объектов. Среди них 135 заводов, 123 комбината, 47 фабрик, не считая складских помещений. А еще, наиболее шустрые и продвинутые прибирали к рукам зоны отдыха, пансионаты и здравницы, колхозы и сельхозугодия, здания детских садов и даже недостроенные школы.

В бывших образовательных учреждениях размещались кооперативы и фирмочки, а капитальные корпуса заводов и фабрик трансформировались в торговые комплексы. Сказочно обогатилась на этом политическая элита тех лет, которая тесно срослась с криминалом. Тогда-то и возникли так называемые олигархи, имевшие вес, как во власти, так и авторитет в преступном мире. Эхо дикой приватизации то и дело прокатывается и по современному Кыргызстану.

Десятки незаконно приватизированных объектов по всей стране возвращаются в государственную собственность, причем часть из них до сих пор находилась под контролем ОПГ. Компаниями руководили подставные лица, а доходы от этого бизнеса направлялись на финансирование криминала. Так было и с бывшим зданием швейной фабрики «40 лет Октября», которое больше известно горожанам как торгово-развлекательный центр «Детский мир» на проспекте Чуй. Комплекс площадью свыше 13 тысяч квадратных метров управлялся лицом, аффилированным с ликвидированным криминальным авторитетом Камчы Асанбеком (Кольбаевым). Как отмечают в ГКНБ, факт этот установлен и подтвержден в ходе следственных мероприятий.

Передача государству таких объектов на добровольной основе, с полным пониманием меры ответственности и неким раскаянием, происходит только после визитов сотрудников Государственного комитета национальной безопасности или арестов. К этому можно добавить, что только за последнее время стало известно о том, что ГКНБ вернул государству оздоровительный лагерь «Эдельвейс» в Сокулукском районе, «Каиндинский хлебоприемный пункт» в Панфиловском районе, здания автовокзалов в городах Кара-Балта, Токмок, Токтогул и Раззаков. А большая территория возле Кемина, изъятая у коррупционеров, станет местом строительства инновационного города.

Минувшим летом на встрече главы Госкомитета нацбезопасности с жителями Кара-Суу был затронут вопрос о возврате в государственную собственность незаконно приватизированных объектов. Тогда Камчыбек Ташиев пообещал, что эта работа будет доведена до конца.

«Нужно все вернуть в правовое поле. Эти богатства народа. 5-10 человек захватили богатства сотен тысяч, миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству. Например, в Джалал-Абаде мы вернули государству территории трех крупных автобаз. Там построим школы, дома в рамках ГИК, земли возвращаем городу. Они завладели такими объектами и 30 лет считают себя богачами. Ничего, мы вернем их в рамках закона», - заявил Камчыбек Ташиев.

Возврат государству незаконно приватизированных объектов продолжается. Предстоит масштабная и сложная работа, цель которой заключается в том, чтобы создать в стране такие условия, когда богаче будет жить народ, а не отдельная каста нуворишей из 90-х.

Кирилл Степанюк

Источник - ИАЦ "Кабар"