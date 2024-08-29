Гульмира Тыналиева: Связи - ОПГ и власть больше нет и быть не должно …

Г.Тыналиева: Опыт реформ Ташиева в области госбезопасности показывает, как в течение очень короткого времени можно добиться фантастических результатов

- Пять раз мы меняли президентов, три раза из них, революционным путём.

Успели успешно сожрать дофига грантов и всё это ради одного - строительства нормальной страны с институтами права и демократии. Причем денежное поступление осуществлялось двумя раздельными потоками. От партии американских республиканцев в одни организации, а от демократов в другие…

И что в итоге? Коррупция как была, так и процветала! Бывшие и беглые президенты стали миллионерами, а один даже с приставкой «мульти», лидеры от НПО тоже не отстали - перебрались в особняки, обросли элитной недвижимостью…

А что Кыргызстан? Какой расцвет реформ? Какая там демократия с её островком свободы? Ни-че-го нет... Наоборот - полный треш. Страна, как мы сегодня все видим, - оказалась в плену произвола и террора бандитских, криминальных группировок. ОПГ и Ко…

А теперь традиционно мои “неудобные вопросы” вам всем:

- а разве можно говорить о “правовом государстве”, если не обеспечена элементарная безопасность граждан?

- если под гнётом отмороженных головорезов оказались практически все ветви государственной власти - исполнительная, законодательная и судебная?

- какая вам демократия и закон, если все тупо боялись “Колю кыргыза” и его транснациональные каналы киллеров?

Или не было такого?

Или Кыргызстан не вогнали в волчью яму преступного наркотрафика и серой контрабанды, как сухопутного, так и воздушного? Ведь все так и было? Разве нет? Так вот, говоря чисто юридическим языком, все прежние президенты и их команда власти - это некий клуб “добросовестных благоприобретателей”.

Бывшие Благоприобретали Богатства у власти (БББ) - лично я так их называю,

предпочитали жить спокойно-кайфово. То есть НЕ связываться с ОПГ. Закрыть глаза и заткнуть уши на преступность и её разгул. А самые трусливые министры и депутаты даже бегали на той ОПГ лидера, как те данайцы с дарами…

Но кто выдернул страну из рук ОПГ и Ко?

Чем оправдана линия поведения Камчыбек Ташиева, который в начале своего пути расставил приоритет - радикально реформировать силовой блок? Усилить его настолько и морально, и материально, чтобы по рейтингам популярности силовики наши могли конкурировать с “уважаемыми бандитами”? А ведь опыт реформ Ташиева в области госбезопасности действительно стал примером того, как в течение очень короткого времени можно добиваться фантастических результатов.

Далее, думаю, очень важны реформы, в том числе, и судебной системы, и прокуратуры, и других органов.

Ташиев на деле показал, что серьезной угрозой на пути развития и роста для стран региона сегодня стало влияние “Братского круга”.

Криминалитет и его щупальца в лице “смотрящих” укрепили систему сбора денег в воровской общак и финансировании транснационального преступного сообщества.

Ташиев обнародовал перечень влиятельных персон, кто оказывал финансовую поддежку криминальному миру, а ОПГ расставил на ключевые должности тех, кто исправно отстегивал миллионы на “серые схемы” и контрабанду наркоты и золота.

Да. Реально Ташиев по факту искоренил довольно большой сектор преступного симбиоза - политики и бандитов.

Нажил себе опасных врагов в лице представителей транснационального ОПГ.

Человек, рискуя жизнью, взялся за чистку “уважаемых бандитов”, начиная от низовой коррупции до бытовой, не забыв взять на мушку элитарных ворюг.

Этих результатов Ташиева, почему-то некоторые люди не хотят признавать, даже “отдельные шибко умные головы Фейсбука”, ну и пусть. Никто не нуждается в их признании отдельных достижений. Потому что самая главная цель еще впереди - это искоренить из ментальности обыкновенного человека, обывателя понятия - дать взятку. “Пригласить на той “уважаемого коррупционера”, “породнится с не менее уважаемым бандитом” и т.д.

Вторая фаза, объявленная Ташиевым в действии. Политическая воля есть. Отныне сладкоголосых благоприобретателей у власти никто не хочет. Связи - ОПГ и власть больше нет и быть не должно …

Гульмира Тыналиева,

журналист