Балбак Тулобаев: Поддерживаю решение Садыра Жапарова о строительстве нового здания администрации президента

Б.Тулобаев: Здание на Старой площади можно отдать мэрии и горкенешу...

Депутат ЖК Балбак Тулобаев поддерживает решение президента Садыра Жапарова о строительстве нового здания администрации главы государства на месте бывшей гостиницы «Иссык-Куль». Об этом он сообщил в беседе с Vesti.kg.

Нардеп напомнил, что гостиница закрылась в 2005-2006 годах из-за долгов и неэффективности.

- Бюджет управделами президента не смог обеспечить дальнейшее существование гостиницы, которая не выдержала конкуренцию на рынке, — сказал он. — Старое здание нуждалось в больших затратах. Долгие годы потом не могли найти инвесторов. Хотели продать ее, не получилось. Хотели снести и построить на том месте новую гостиницу, но в то время закон не позволял это сделать. В 2010-м, когда в КР изменилась Конституция и республика стала парламентской, насколько мне известно, Алмазбек Шаршенович хотел отремонтировать гостиницу и перевести аппарат управделами президента туда. В то время не хватило политической воли: нужно было изменить закон, искали средства.

Тулобаев отметил, что поддерживает решение Садыра Жапарова о том, чтобы сделать на месте бывшей гостиницы администрацию главы государства.

- При обмене 16 гектаров выиграет как государство, так и частный бизнес, — продолжил он. — Если оставить все как есть, неизвестно, придет ли потом инвестор. Здание на Старой площади можно отдать мэрии и горкенешу. Пусть они отремонтируют его и работают там. А прежнее здание муниципалитета можно продать или сдать в аренду. Вырученные средства пополнят горбюджет. Можно будет закупить автобусы и троллейбусы, построить школы и детсады. Граждане доверились президенту и голосовали за него. Мы дали ему полномочия. Пусть он занимается хозяйственными делами, направленными на развитие страны. Главное, чтобы не причинялся ущерб государству. Город должен развиваться.

Напомним, 15 апреля Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента. Ранее там располагалась гостиница «Иссык-Куль». Президент подчеркнул, что на строительство нового объекта не уйдет ни копейки бюджетных средств. Взамен этого будут отданы 16 гектаров земли c баланса управделами главы государства.

Источник - VESTI.KG