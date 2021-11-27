А.Жапаров: Административный ресурс – это хроническая болезнь, которая осталась у нас со времен Советского Союза...
Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в заседании Совета безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.
По ее данным, в своем выступлении Глава Кабинета Министров отметил, что за 30 лет независимости применение административного ресурса стало обычным явлением при проведении избирательного процесса.
"Административный ресурс – это хроническая болезнь, которая осталась у нас со времен Советского Союза и достигла такого уровня, когда в избирательный процесс вовлекались не только представители местных органов власти и бюджетники, но и руководители государственных органов. Я считаю такое явление недопустимым", - сказал Акылбек Жапаров.
Он также добавил, что многие участвовали в выборах с единственной целью – "наживиться".
"Интересы народа и государства были полностью забыты в погоне за деньгами, которые шли в "левые карманы" обходя республиканский бюджет, налоги и в конечном счете народ", - отметил Глава Кабмина.
Акылбек Жапаров подчеркнул, что с 28 ноября 2021 года в стране начнет формироваться новая избирательная культура, в которой нет места для административного ресурса.
"Мы просим всех сограждан сделать свой выбор. Кабинет Министров приложил все усилия для того, чтобы обеспечить для граждан республики право свободного волеизъявления. С 28 ноября начнет формироваться новая выборная культура", - сказал Акылбек Жапаров.
Было отмечено, что избирательные участки оснащены всем необходимым оборудованием, связью и интернетом. На выборный процесс из республиканского бюджета выделено 623,3 млн сомов – говорится в сообщении.
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