Мурат Суюнбаев: Нет сомнений в эффективности вооружений РФ против Талибана

Суюнбаев пояснил, что талибы - пуштунские партизаны - имеют силу в опоре на собственную территорию и собственный народ: роды и племена.
Бишкекский политолог профессор Мурат Суюнбаев прокомментировал VB.KG нынешнее стремительное ухудшение ситуации в Афганистане, создающее угрозы на южном контуре внешних границ постсоветских стран Центральной Азии.
Суюнбаев пояснил, что талибы - пуштунские партизаны - имеют силу в опоре на собственную территорию и собственный народ: роды и племена. Впрочем так же, как в свое время, белорусские партизаны.
- Но мы же ничего не слышали про успехи белорусских партизан в боях под Берлином? – иронизирует Суюнбаев.
По его мнению, выходя на равнины Центральной Евразии, талибы попадут под удары авиации и бронетехники ОДКБ. Да и зачем им туда лезть? Они воюют за внутренние проблемы. Даже не Афганистана, а территории отдельных родов и племен.
- Да, лет 130 назад Афганистан захватил территорию так называемого Афганского Туркестана. Но у Бухарского эмирата. Это не то же самое, что сейчас у Республики Узбекистан. В Республике Таджикистан есть российская 201-я военная база с соответствующим вооружением. Это соответствующее вооружение показало свою эффективность в Сирии против ИГИЛ. Нет никаких оснований сомневаться в их эффективности против Талибана, - подчеркивает Мурат Суюнбаев.
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