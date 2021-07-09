Мы готовы к таким угрозам, — глава ГКНБ о ситуации на границе Афганистана и Таджикистана

По его словам, «ГКНБ готов» к этому.

Есть информация, что граждане Кыргызстана планируют вернуться из Сирии на родину, сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 8 июля на пресс-конференции.

«Сейчас складывается непростая ситуация в Таджикистане и Узбекистане, которые граничат с Афганистаном. Все беженцы из Афганистана могут оказаться и в нашей стране», — считает Ташиев.

По его словам, «ГКНБ готов» к этому.

Источник: Баракелде, gezitter.org