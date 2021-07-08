Происходящие в Афганистане события вызывают тревогу, - замглавы МИД Кыргызстана

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев 7 июля на встрече министров стран Центральной Азии в формате видеоконференцсвязи.



Достигнутые в 2020 году в Дохе между США и талибами договоренности вселяли оптимизм и надежду на завершение многолетней и бессмысленной войны, однако происходящие в текущий период события в Афганистане вызывают тревогу. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев 7 июля на встрече министров стран Центральной Азии в формате видеоконференцсвязи.

Он сказал, что основой решения афганской проблемы является стремление и способность народа Афганистана консолидироваться вокруг «идеи обретения мира у себя в стране» и во чтобы то не стало достижения внутриафганского диалога.

Отметив роль ООН в урегулировании афганской проблемы, Артыкбаев отметил заинтересованность Кыргызской Республики в реализации региональных торговых, транспортных и энергетических проектов, строительства трансграничных железных дорог, способных существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Как сообщила пресс-служба МИД, встреча организована Министерствами иностранных дел Афганистана, Туркменистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании также приняли участие министры иностранных дел Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, спецпредставитель Казахстана по Афганистану, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также заместитель специального представителя генсека ООН по политическим вопросам по Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Участники обсудили актуальные вопросы военно-политической ситуации в Афганистане, регионального взаимодействия стран ЦА в поддержании внутриафганского процесса примирения, прекращения огня и содействия наступлению мира в стране. Участники сошлись во мнении, что реализация региональных экономических проектов с участием Афганистана возможна после урегулирования ситуации в стране.

Участники заседания отметили важность взаимодействия по всем ключевым вопросам поддержания процесса межафганского примирения в рамках международных организаций как РЦПДЦА, МООНСА, Стамбульского Процесса «Сердце Азии», ШОС и др., выразив готовность к дальнейшему поддержанию диалога по афганскому мирному процессу.

АКИpress

