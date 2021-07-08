Рашид Бекбасаров, экс-член ЦИК, эксперт: «На этих выборах не будет какой-либо угрозы государственности»

Как обычно кандидаты будут обвинять друг друга, будет клевета.
— Задержаны подозреваемые, пытавшиеся подкупить голоса перед выборами в Ошский городской кенеш. Не поставим ли мы под сомнение государственность, если подобные истории будут повторяться и результаты выборов отменяться?
— Выборы пройдут как обычно, только избирателей будет меньше. Звучат пустые выкрики о том, что выборы пройдут с нарушением закона и будет несправедливость. Все пройдет в стандартном режиме. Выполняются все требования власти.
Как обычно кандидаты будут обвинять друг друга, будет клевета. Невозможно представить выборы без соперничества. Государственность не будет под угрозой. Это выборы в местные кенеши. Их повторное проведение – обычное явление.
— А когда состоятся выборы в Жогорку Кенеш? Ваше предположение.
— В законе нет даты проведения выборов в Жогорку Кенеш. Сначала принимается закон, а потом на основе этого назначается дата. Теперь у нас изберут 90 депутатов. Нужен закон, который определит их порядок работы, регламент. Только после этого будет ясно, когда состоятся выборы.
Источник: газета «Азия news» №27 от 08.07.2021 / стр. 9, gezitter.org
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