Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова

Киргизия начинает уделять более пристальное внимание финансированию НКО

Бурные политические дискуссии и заявления о "руке Москвы" – так в Киргизии отреагировали на планы поставить под контроль финансирование правозащитников (так называемые НКО). Эффект от этого нововведения, однако, может быть парадоксальным, и в то же время выгодным для России. Каким именно образом?

Киргизия может пойти по пути России, усилив контроль над деятельностью некоммерческих организаций и их финансированием. Соответствующий законопроект уже принят киргизским парламентом в трех чтениях и сейчас находится на столе у президента страны Садыра Жапарова. Законопроект предполагает ввести дополнительную отчетность для некоммерческих организаций (НКО).

Если документ будет подписан президентом Киргизии, то эти организации будут обязаны отчитываться перед государством о том, откуда получают деньги и как тратят. Также вводится требование об обязательной публикации этих данных на сайте министерства юстиции Киргизии.

Инициатива депутатов вызвала оживленные споры. Со стороны недовольных звучат обвинения в том, что законопроект инициирован Москвой. В отличие от большинства стран СНГ, за 30 лет независимости финансируемые из-за рубежа структуры беспрепятственно развернули в Киргизии активную деятельность практически во всех сферах жизни. Всего в стране активно действуют около тысячи подобных организаций.

Есть НКО, помогающие проводить чистую воду в села, есть – следящие за здоровьем детей. Их польза для бедной страны несомненна. Однако есть в списке работающих в Киргизии структур те, которые активно влияют на политическую жизнь в стране. Таковых, возможно, не более 15%, но именно они получают наиболее серьезную финансовую подпитку из-за рубежа.

В год финансирование подобных структур может достигать сотен тысяч долларов. Такие организации занимаются не только сбором информации о ситуации в стране (включая инсайдерскую) и передачей ее зарубежным спонсорам, но и активно влияют на работу чиновников, сотрудников правоохранительных органов, религиозных лидеров, предпринимателей, журналистов.

Нередки случаи, когда НКО пытаются лоббировать принятие одних законов и блокировать другие. Как пример можно назвать активную информационную кампанию по недопущению вступления Киргизии в ЕАЭС, в которой участвовали десятки организаций. Были задействованы все инструменты – давление прикормленных депутатов и чиновников, статьи в лояльных СМИ, а также акции протеста.

Одна из сторонниц усиления контроля деятельности НКО, депутат парламента Киргизии Евгения Строкова так оценивает роль НКО в Киргизии: "...есть НПО, которые помогают пожилым, детям с тяжелой судьбой. Они выполняют свою роль лучше, чем государственные организации. Но в то же время есть организации, которые вмешиваются в политику (...) Они вредят государству, словно черви внутри яблока, навязывая чужую идеологию, чужие нравственные устои. Есть случаи, когда они продвигают отдельные законы через парламент".

Нынешний законопроект киргизским НКО не нравится. Раскрывать источники доходов и статьи расходов правозащитники не хотят. Инициатива депутатов встретила активное сопротивление со стороны "демократической общественности". Законопроект сопровождается активной критикой части некоммерческих организаций, оплачивающих их работу международных организаций, а также СМИ, получающих финансирование из США и ЕС. Утверждается, что закон, в случае его подписания, позволит "усилить давление на гражданское общество", а сама Киргизия "сделает шаг от демократии к тоталитаризму". Критикуются и сами инициаторы.

Особое недовольство вызвало сходство киргизского законопроекта с уже принятым в России законом, усиливающим контроль за неправительственными организациями. Западные НКО боятся повторить судьбу финансируемых Западом коллег в России.

На публике большинство представителей НКО выступают против нового законопроекта. Однако тет-а тет работники некоммерческих организаций рассуждают иначе. Как сообщил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности сотрудник известной киргизской неправительственной организации, "для крупных НПО, работающих в полном соответствии с законом, эта инициатива не создает никаких проблем. Обеспокоены те организации, которые ведут двойную бухгалтерию и подтасовывают отчетность. Для них финансовая прозрачность опасна, поскольку делает их манипуляции с деньгами и отчетностью более заметными, увеличивая вероятность скандала. Причем скандал этот будет не с участием государства, а с донором, выделившим средства".

Что подразумевается под денежными махинациями? В случае с киргизскими НПО чаще всего речь идет о нецелевом расходовании средств, завышении расходов, фиктивной покупке уже имеющегося оборудования и т. п. "Игры с отчетностью" среди НКО Киргизии явление весьма распространенное.

Что интересно, в разворовывании денег доноров участвуют не только сами организации, но и люди, призванные эти махинации предотвращать – часть средств США, направленных на "продвижение прав человека", проходит через местный филиал USAID (в России организация признана нежелательной). В филиале работают местные жители, часть из которых приходится родственниками или друзьями руководителям крупных НПО. Близкие связи сильно упрощают деятельность некоторых правозащитников, делая контроль со стороны заказчика формальным. Работа представительства USAID в Киргизии уже не раз сопровождалась скандалами и обвинениями в коррупции сотрудников. Схожие обвинения звучали и в отношении фонда Сороса.

Ирония судьбы. Можно посочувствовать руководству Госдепартамента США и их коллегам из Лэнгли. Они уже 30 лет активно вливают в регион сотни миллионов долларов, надеясь, что НКО помогут им усилить влияние США и помешать России и Китаю. Однако на самом деле часть их денег просто исчезает.

Часть проедают сотрудники международных организаций, еще часть тратится на гонорары иностранных консультантов, польза от деятельности которых порой минимальна. Деньги разворовываются на всех уровнях.

Низкая эффективность распределения грантов для НКО в Киргизии – проблема известная. Оппозиционный депутат парламента страны Дастан Бекешев отмечал: "по грантовым договорам больше половины выданных средств забирают себе в качестве гонорара консультанты, которых предлагает грантодатель... Мы проанализировали последние соглашения, ратифицированные в парламенте, и пришли к выводу, что большинство выделяемых средств тратились на консультантов".

Нынешний законопроект – не первый в попытке киргизских депутатов усилить контроль за НКО и ограничить их деятельность. За последние 15 лет подобные инициативы несколько раз поднимались различными политиками, однако до реализации не доходили. Благодаря противодействию США и Европы и их представителей в Киргизии законопроекты либо не проходили парламентские слушания, либо возвращались на доработку.

Но в этот раз может получиться иначе. В отличие от предыдущих президентов Киргизии, у Садыра Жапарова сложились не лучшие отношения с неправительственным сектором. Приход Жапарова к власти в октябре 2020 года не понравился США и их союзникам, поэтому практически сразу новый глава Киргизии столкнулся с активной критикой со стороны НКО. "Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть", – отмечал глава Киргизии.

Усиление контроля за некоммерческими организациями в Киргизии может в перспективе заметно изменить политическую обстановку в стране.

Увеличение прозрачности в финансовых делах НКО приведет к закрытию части организаций. Без работы останутся сотни людей, привыкших получать зарплату "выше рынка". Снижение активности т. н. политических НКО, возможно, поможет властям Киргизии вести более независимую, самостоятельную политику, с меньшей оглядкой на желания Вашингтона, Лондона или Парижа.

Для России и Китая подобное развитие событий может быть выгодно. На фоне нынешних отношений с Западом снижение влияния его подопечных в Центральной Азии будет нелишним. Можно не сомневаться – подписание законопроекта президентом Киргизии Садыром Жапаровым будет положительно воспринято в Москве и Пекине. Рискнет ли ухудшить и без того не лучшие отношения с США глава Киргизии, подписав закон об НКО, или предпочтет отложить в долгий ящик – станет ясно уже в ближайшее время.

Источник - vz.ru