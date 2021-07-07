Эрнест Карыбеков: Я бы сказал тем, кто обиделся, мол, должность не досталась – измените свою точку зрения

Бишкек, "Саясат. kg". Государственная служба – это большая ответственность, система, которая позаботится о народе.
— После развал союза, перехода к капитализму, власти с либеральными взглядами на протяжении 30 лет при помощи партийной системы и парламента присвоили себе государственную службу, создав безответственную кадровую систему по принципу «дурак, но он наш дурак». Прошло немного времени после изменения Конституции, но нелегко будет отдалиться от либеральных взглядов, обосновавшихся в системе подбора кадров. Необходимо обновление и очищение. Президент КР Садыр Жапаров разрушает систему, в которой власти прикарманили государство, усиливает ответственность чиновников. Доказательство тому – последние указы президента. Народ видит – президент снимает с должности чиновников, которые не справляются с работой, в кадровой политике можно ожидать очищения и обновления. Я бы сказал тем, кто обиделся, мол, должность не досталась – измените свою точку зрения, государственная должность – это не чья-то собственность, которую можно отдать родственнику или другу. Государственная служба – это большая ответственность, система, которая позаботится о народе. Должны уходить с должности госслужащие, которые не справляются с работой или саботируют, их постепенно привлекут к ответственности, что приведет к очищению. Верю в то, что на госслужбу придут профессионалы, способные вести нашу страну вперед. Впереди будет немало кадровых перестановок.
Источник: Sayasat.kg, gezitter. org
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