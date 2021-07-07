Мирбек Маниясов: Если мы хотим роста и развития страны, обиды нужно оставить позади, надо поддержать старания президента

Бишкек, "Саясат. kg". Среди обидевшихся есть и популисты. Нашей стране нужны те, кто проявит себя на деле, а не на словах!
— Мы привыкли к подобным явлениям в нашей стране. Особенно старые чиновники вновь и вновь получают высокопоставленные должности, словно власть и кресло достались им в наследство от отца. Нужно искоренить такую прогнившую систему. На все государственные должности нужно брать на основании конкурса. Если мы хотим роста и развития страны, обиды нужно оставить позади, поддержать старания президента. Только недавно из Турции прибыла делегация в Кара-Балту, в СЭЗ «Бишкек» и заключила соглашения. Намерены выпускать дроны, беспилотники. Это плоды поездки нашего президента в Турцию… Пускай обиженные оглядываются назад. Спросят у себя – что я сделал для страны, когда состоял на должности? Нам сейчас нужны новые лица, опытные госслужащие, отличные экономисты.
Среди обидевшихся есть и популисты. Нашей стране нужны те, кто проявит себя на деле, а не на словах!
Источник: Sayasat.kg, gezitter. org
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