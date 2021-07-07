Смогут ли эксы и находящиеся за решеткой взять реванш у действующей власти?

Бишкек, "Саясат. kg". Именно с этим некоторые связывают то, что бывший президент А. Атамбаев уже давненько отмалчивается.

В СМИ и социальных сетях стало многовато предположений и слухов о том, что оказавшиеся за решеткой могут объединиться и взять реванш у действующей власти. Именно с этим некоторые связывают то, что бывший президент А. Атамбаев уже давненько отмалчивается. Насколько это соответствует действительности? Хотелось бы поделиться мнением по этому поводу. Хотелось бы оценить потенциальные возможности каждой фигуры.

АША не разработал план Барбаросса, не ищет пути его реализации, а переживает тяжелую депрессию. Не желаем никому оказаться в его положении. Он мечтал править Кыргызстаном до конца жизни, а оказался за решеткой – это трагедия. Хотя политические возможности у него ограничены, он располагает большим финансовым потенциалом, но на свободе нет надежных людей, которые адекватно располагались этими финансами.

У О. Бабанова есть широкие возможности, но этот человек далек от борьбы, он привык приумножать богатство, оставаясь там, где ему комфортно. Он отмалчивается, зная, что может лишиться всего богатства, если начнет перечить. Не станет вовлекаться в авантюры, если не верит в победу на 100%. Но сейчас никто не может дать ему 100% гарантии.

А. Жээнбеков не является большим организатором или политиком, ему довелось возглавить одну ветвь власти только благодаря брату. Его брат С. Жээнбеков не станет вовлекаться в сговоры, так как мечтает о том, чтобы о его прошлом позабыли, чтобы следы не привели к нему. Этот человек не любит бороться.

У всех остальных нет ни политических, ни финансовых возможностей. Самостоятельно они не смогу повести за собой людей, только если народ сам первым не выступит, будучи недовольным засухой, повышением тарифов на электроэнергию, ростом цен.

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org